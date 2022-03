Mutuelle de Santé des Agents de l’état du Sénégal : Des adhérents décrient la gestion Le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems) et le Collectif des adhérents pour la sauvegarde de la MSAE (Mutuelle de santé des agents de l’Etat) décrient la gestion de ladite structure. Dans une déclaration rendue publique hier, mardi 15 mars, ils soutiennent que « la mal gouvernance est érigée en règne de conduite » à la MSAE.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Mars 2022

«Il a été constaté une course effrénée vers le foncier qui pose problème, des achats de terrains se multipliant sans aucune cohérence en contradiction avec les règles qui régissent le fonctionnement des mutuelles », affirment-ils dans leur texte.



Et le Cusems et le Collectif des adhérents pour la sauvegarde de la MSAE de poursuivre en relevant : «La transgression du principe du cantonnement qui exige que l’essentiel des dépenses de la mutuelle doive porter sur la prise en charge des bénéficiaires », « une accumulation de dettes vis-à-vis des prestataires ne s’expliquant pas si on tient compte de la solvabilité de la MSAE hors dépenses extraordinaires et non prioritaires (non ordonnées par les instances habilitées) ».



Qui plus est, ils disent aussi constater « le non-respect dans l’exécution du budget des rubriques votées » et « l’isolement des sections (pourtant instances de proximités d’avec les adhérents et leurs ayants droit) dépourvues de moyens de fonctionnement et d’actions ».



A les en croire, « depuis l’installation de nouveaux organes (CA et BE) par l’AG de 2016, les problèmes de gouvernance de la mutuelle du point de vue de l’application des textes réglementaires en vigueur (Le Règlement n°07/2009/Cm/Uemoa portant réglementation de la mutualité sociale au sein de l’UEMOA, la loi n° 2003-14 du 4 juin 2003 relative aux mutuelles de Santé et son décret d’application, les statuts et le règlement intérieur ainsi que le manuel de procédures de la Msae) se sont exacerbés avec notamment la prégnance du BE sur les autres organes entrainant une gestion aux antipodes des principes de la mutualité ».



Allant plus loin, ils ont fait savoir que « l’audit financier, commandé par le CA extraordinaire, est très édifiant sur les dérives au niveau de la gestion de la MSAE ».



« Ce rapport produit par le cabinet AXE Audit et Expertise montre à suffisance que les appréhensions des administrateurs sont en deçà de la situation exacte de mal gouvernance qui prévaut au niveau de la MSAE », renseigne le document.



Le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems) et le Collectif des adhérents pour la sauvegarde de la MSAE dénoncent également « l’illégalité de la représentation de la MSAE par M Babacar Ngom et les membres du Bureau exécutif dont les mandats ont pris fin depuis mai 2019 et qui prennent en otage la MSAE ». Une mutuelle dont la réaction de la direction est attendue instamment face aux récriminations du Cusems et cie

Sud quotidien



