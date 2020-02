Mystère à Ziguinchor: un chauffeur retrouvé mort dans son camion de vidange, son apprenti dans un état critique Mais que s’est-il donc passé à Enampore, dans la région de Ziguinchor ? Mystère et boule de gomme. Le corps d'un chauffeur a été retrouvé dans son camion de vidange, alors que son apprenti, encore en vie, mais dans un état critique a été transporté à l’hôpital. Les causes de ce drame n’ont pas encore élucidées. «Il y avait deux personnes: le chauffeur et son apprenti. Nous avons pu sortir l'apprenti qui est vivant. Il respirait encore et il est à l’hôpital régional de Ziguinchor», a déclaré, pour sa part, le maire d’Enampore, Khalifa Bassène.

