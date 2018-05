NBA: Ibrahima Fall Faye parmi les 13 joueurs africains inscrits à la Draft 2018

Trois joueurs du championnat de France viennent d’inscrire leur nom à la Draft NBA, dont Ibrahima Fall Faye. Il vient d’avoir 21 ans et occupe déjà un rôle important à Poitiers. Ancien MVP du Jordan Brand Classic International, le défenseur sénégalais fait partie des 13 joueurs africains inscrits à la Draft 2018 le 21 juin, à New York.



Après avoir développé Moustapha Fall et Youssoupha Fall, c’est Ibrahima Fall qui apprend ses gammes au PB86 qui s’est spécialisé dans la formation des pivots. A pratiquement 2,10m de haut, le Sénégalais tourne en moyenne à 4,8 points et 5,2 rebonds pour une évaluation de 9,3 en 17 minutes de jeu par match en Pro B.



Formé à la Seed Academy au Sénégal, Ibrahima Fall Faye (21 ans) porte actuellement les couleurs de Poitiers en Pro B, où il est prêté par l’Élan Chalon. En 2014 il était devenu le premier africain à remporter le trophée de MVP du Jordan Brand Classic.



Il joue neuf matchs en Pro A avec l’Elan Chalon (pour 1,5 point par matchs) pour la saison 2016-2017, trois matchs en Coupe d’Europe FIBA pour 1 point de moyenne et une rencontre en Leaders cup 2017.











Le Quotidien