NMA SANDERS fait condamner l’Armateur du navire IMPALA, la société TCI Africa Suarl...

Vidant cette affaire numéro 5567/2019, le tribunal du Commerce de Dakar a condamné solidairement l’Armateur du navire IMPALA, la Société TCI Africa Suarl et la société The Standard Club Europe LTD Standard House à payer à la Société Nouvelle Minoterie Africaine dite NMA Sanders SA, la somme de 6.225.024 FCFA en principal, outre celle 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Le juge a également mis les dépens à la charge de l’Armateur du navire IMPALA, la Société TCI Africa Suarl et la société The Standard Club Europe LTD Standard House.