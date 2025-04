NSIA Vie Assurances : Un Gala d’exception pour célébrer ses 20 ANS

Sous les étoiles scintillantes de la baie de Dakar, NSIA Vie ASSURANCES a marqué d’une pierre blanche ses deux décennies de présence au Sénégal avec un dîner de gala somptueux dans un prestigieux cadre de la place.



Fidèles clients, partenaires de longue date et collaborateurs engagés ont marqué de leur présence cette soirée inoubliable, empreinte d’émotion, d’élégance et de gratitude.

Deux décennies d’engagement et d’excellence

Depuis sa création, NSIA Vie ASSURANCES n’a cessé d’innover, de se rapprocher de ses assurés et d’investir dans une vision durable de la protection sociale.

Ce 12 avril, l’heure était à la célébration, mais aussi à la reconnaissance. En effet, vingt ans d’aventures humaines, de confiance partagée et de croissance soutenue méritaient bien un moment d’exception.

Une soirée aux couleurs de la réussite

Le bleu nuit et le blanc éclatant étaient la couleur choisie par les invités, qui ont foulé le tapis bleu dans une ambiance festive, bercée par une décoration raffinée, des lumières tamisées et une atmosphère de rêve. Le moment fort de cette soirée exceptionnelle, a été la prise de parole fort inspirante du Directeur Général M. THIAM Papa Seyni, du Président du Conseil d’Administration M. FAYE Sidy et la Directrice Générale Adjointe Groupe Mme EHILE Dominique DIAGOU, qui ont tour à tour retracé le parcours de la compagnie, en s’arrêtant sur les ambitions futures du Groupe, sous les applaudissements nourris d’un public conquis.

Trophées et témoignages : l’émotion au rendez-vous

La cérémonie a également été l’occasion pour NSIA Vie d’exprimer sa reconnaissance, à travers la remise de trophées symboliques à quelques membres du personnel qui sont là depuis plus de 13 ans, et qui ont contribué de manière décisive à l’histoire de NSIA Vie ASSURANCES.

Des témoignages poignants n’ont pas manqué à cette occasion pour rappeler les débuts modestes, les défis surmontés et les victoires collectives obtenues.



Un avenir prometteur, porté par l’humain

Cette soirée fut surtout l’occasion de remercier les acteurs clés de cette belle aventure. En effet, si NSIA Vie ASSURANCES a su traverser deux décennies avec solidité, c’est grâce à une culture d’entreprise fondée sur la rigueur, la proximité et la valeur accordée à l’humain. Cette promesse, synonyme d’un engagement a été renouvelée à l’aube d’une nouvelle ère, plus ambitieuse encore.

Merci pour votre lecture attentive,

Merci pour votre présence précieuse,

Merci pour votre confiance.

Le Groupe NSIA a 30ans !

NSIA Vie ASSURANCES en a 20 ans cette année !

Et ce n’est qu’un début.





















