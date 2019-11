Nathalie Koah: Ce qu’elle pense de la disparition de Dj Arafat

Lors de son récent passage en Côte d’ivoire pour la promotion de son nouveau livre « Renaître », elle a évoqué le cas de l’illustre disparu. Sur les ondes de Vibe Radio en Côte d’Ivoire où elle s’est rendue pour son nouveau projet éditorial, Nathalie Koah a révélé qu’elle aimait ce que faisait DJ Arafat et elle était une de ses fans. Elle a aussi exprimé son regret suite au départ précoce de l’idole de la jeunesse.



« Franchement, j’avoue que j’ai très mal vécu la perte de ce grand artiste africain. On perd un artiste authentique, vrai, trop vrai même, au point de sembler choquer les uns et les autres dans ce qu’il faisait. C’est vrai que les gens avaient l’impression qu’il disait des choses qui pouvaient blesser. Mais reconnaissons-le, c’était quelqu’un qui était vraiment authentique. Dommage qu’il soit parti trop tôt, nous continuons de le pleurer », a confié l’auteure de ‘Renaître’