Naufrage d'Enampore: Les rescapés et les familles sinistrées laissés à leur propre sort Le Coordonnateur du mouvement "Vision Citoyenne", Madia Diop Sané garde toujours une dent contre les autorités de ce pays, informe "Source A" dans sa livraison du jour. A l'origine de sa colère, il déplore le fait qu'aucune autorité ne se soit rendue au chevet des victimes du naufrage d'Enampore survenu le week-end dernier, et qui a fait huit morts.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019

Selon le coordonnateur du mouvement "Vision citoyenne", il est inadmissible que des Sénégalais, au nombre de huit, meurent dans ces circonstances et qu'on n'ait même pas pas entendu le gouverneur ou le préfet présenter leurs condoléances aux familles qui ont perdu leurs membres.



"Ni le gouverneur, ni le préfet ne se sont rendus au chevet des familles", déplore Madia Diop Sané. Qui ajoute, "quand il yavait l'accident de Bettenty, toutes les autorités se sont ruées durant une semaine, vers ce village situé dans la région de Fatick. Même le ministre de la Pêche s'y était rendu". Mais, peste-t-il, "voilà que huit personnes sont mortes dans un accident. Bientôt une semaine et aucune autorité ne s'est prononcée sur ce drame".

"Lors des drames survenus à Bettenty et à Saint-Louis, nous avons entendu la réaction de l'Etat. Mais dans ce nauffrage d'Enampore, ce sont des enfants qui y sont morts, et personne n'en parle", rappelle Madia Sané.



Qui invite l'Etat et ses services concernés à corriger leur erreur et aller présenter leurs condoléances aux familles éplorées. "Nous demandons au Chef de l'Etat, Macky Sall, d'envoyer une délégation à Enampore, pour présenter les condoléances de la Nation aux familles des victimes du naufarge. Au gouverneur, au préfet et au sous-préfet d'en faire autant", a-t-il dit.

"Les familles sont toujours consternées, depuis l'avènement de cette catastrophe. Et certains sont inconsolables, car ayant perdu; d'un seul coup, deux ou trois frères ou neveux. Donc la présence du gouverneur, ou d'une délégation du Gouvernement peut les soulager", a fait savoir hier, Madia Diop Sané, coordonnateur de "Vision citoyenne".

