Naufrage en Mauritanie: Les 14 rescapés sénégalais reçus par le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Les 14 rescapés sénégalais du naufrage d’un bateau en Mauritanie, ont été reçus par le nouveau directeur des Sénégalais de l'extérieur, M. Amadou François Gaye, hier, à Saint-Louis.

« Le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, ainsi que le Secrétaire d'État m'ont donné des instructions pour que ma Direction puisse les assister », a dit Amadou François Gaye, dans des propos relayés par dakaractu.



« Nous allons les assister, les suivre tout au long du processus, avec l'ensemble des politiques que le Président Macky Sall a mises en place pour booster l'auto-emploi, surtout avec la DER, le FONGIP, l'ANPEJ, entre autres. Car il n'est pas facile de vivre ce genre d'événements », a poursuivi le directeur des Sénégalais de l'extérieur, annonçant la mise en place dans toutes les régions du pays, de bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi pour ce genre de cas, mais également pour aider les jeunes à rester au Sénégal.



