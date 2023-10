Navétanes/ Finale de la zone de Dièry: Le parrain Ibrahima Diao invite l'État à multiplier les financements pour les jeunes et les femmes Le maire de la commune de Fass Ngom Ibrahima Diao, par ailleurs directeur général de la sécurité alimentaire, invite les autorités étatiques à renforcer d'avantage l'accompagnement envers les jeunes et les femmes en matière d'emploi et de financements afin de lutter contre l'émigration clandestine.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2023 à 17:21 | | 0 commentaire(s)|

Selon lui, Ils ont tout ce qu'il faut dans leurs communes pour réussir et assurer leur avenir. Le maire exhorte aussi les jeunes à investir dans l'agriculture qui peut beaucoup leurs rapporter dans la réussite de leur vie.



Selon le maire Ibrahima Diao, avec seulement deux hectares de terres, un jeune peut gagner 6 millions de francs par an et la commune est prêt à libéré 5000 ha pour ces jeunes qui ont la volonté de retourner à la terre.



Ibrahima Diao s'exprimait à l'issue de la finale des navétanes dans la zone de Dièri et dont il était le parrain. Une finale jouée devant une foule nombreuse et remportée par l'asc Bidieum devant l'asc jokko de Mbaye Mbaye Fall et à l'issue de la laquelle le maire de Fass, accompagné du directeur du Fond d'entretien routier autonome (Fera), retiré son engagement derrière leur mentor Mansour Faye pour "l'élection au premier tour du candidat Amadou Ba, choisi par notre leader le président Macky Sall", a conclu le maire de Fass Ibrahima Diao



Adama Sall (Saint-Louis)







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook