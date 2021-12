Nawetaan à Rufisque: Amadou Ndiaye, décédé au stade Galandou Diouf, souffrait d’asthme

Le jeune Amadou Ndiaye, âgé de 19 ans, décédé hier, à Rufisque a été évacué au centre de Santé de Guedj (Rufisque) par le lutteur Amanekh. Mais, le Médecin-chef du district de Rufisque, Dr. Mbaye précise qu’Amadou Ndiaye a rendu l’âme, avant son évacuation. Et aucune blessure particulière n’a été décelé sur le corps. « Il est arrivé à l’hôpital décédé. Nous n’avons pas constaté sur le corps de la victime des blessures qui puissent expliquer le décès. C’est pour cela qu’une autopsie a été ordonnée », indique le spécialiste.



D’après Dr. Thiam, des proches ont confié que le défunt, dont le corps a été acheminé tard dans la soirée à l’hôpital Aristide Le Dantec pour les besoins de l’autopsie, souffrirait d’asthme.



Dans la maison mortuaire au quartier Diokoul Lansar, la famille est plongée dans l’émoi. Son oncle et tuteur était particulièrement inconsolable. « Ahmadou Ndiaye était un enfant très calme. Il n’avait pas habitude d’aller au stade. Ce n’est pas sa nature. Je n’ai pas les mots », se plaint-il.



Son oncle, accroché par "L’Observateur" confirme qu’Amadou Ndiaye était asthmatique et avait une santé fragile.