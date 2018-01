Nboumbélane attitude : Après le « Lion qui dort », Ousmane Sonko traite Aliou Sall de « chat absent »

Après le "Lion qui dort", Ousmane Sonko a sorti une nouvelle boutade pour caricaturer le frère de Macky, Aliou Sall de « chat absent ». Le boss de la Caisse des Dépôts et des Consignations (Cdc) n’appréciera certainement pas d’être traité de « Tom ».



« J'avais choisi de garder le silence. J'ai tout entendu. Je ne dirai rien. Sachez que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Mais quand il arrive, tous les souris se cachent dans leurs trous », avait déclaré samedi dernier, lors de sa rencontre avec le Ministre de la Femme et des organisations féminines à Guédiawaye.



Ousmane Sonko en gentleman farceur n’a pas raté l’occasion de faire une boutade à la Leuik le Lièvre et Bouki à Ndoumbélane…allusivement.



Morceaux choisis sur sa page facebook visitée par Leral.net. « Décidément l'identité de la famille Sall ne se limite pas à la boulimie du pouvoir. L'autre caractéristique est assurément un amour prononcé pour les félins (et donc de la félonie). Après la boutade du "lion qui dort" (toujours) du grand frère de Président, voici celle du "chat absent" du frangin qui, il faut le dire, aurait été plus avisé de choisir comme référence plutôt un de ces pachydermes des savanes. », a martelé un peu méchamment le patron du PASTEEF.



« Inconsciemment, ces références animales ne sont pourtant que l'expression d'une certaine conception fauve du pouvoir d'État par leurs auteurs, faite de brutalité, de cupidité, d'esprit de domination. Esprit grégaire dont les mobiles sont la conservation du pouvoir d'État, l'accaparement et l'immunité. », a ajouté Ousmane Sonko.



Après le Lion qui dort, le « Mbarasse » du PM, le « chat absent » est la nouvelle trouvaille d’un Sonko farceur et spécialiste de la fiscalité. Les souris apprécieront.



Massène DIOP Leral.net