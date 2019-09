Ndella Diack abattue dans son appartement à Stockholm: Le témoignage poignant d’Amina Cissé et les derniers mots de la défunte Depuis la mort de Ndella Diack, ses meurtriers courent toujours. Mais la police suédoise, qui poursuit son enquête, recueille des informations. Amie de la défunte, Amina Cissé a révélé qu’elle était en conversation vidéo avec Ndella Diack quand les tueurs ont ouvert le feu sur elle.

La Gambienne était assise sur son canapé. Elle était sur le point d’aller se coucher. «Soudain, j’ai entendu un son de pistolet automatique. Ce n’est pas un bruit vous entendez tous les jours. Et la caméra s’est écartée», raconte-t-elle.



« J’ai pensé que quelque chose a été renversé. Alors j’ai continué à parler. Mais quand elle a dit « appelle une ambulance », j’ai compris qu’elle devait être touchée par balle. Puis j’ai raccroché immédiatement et j’ai appelé le 112», Ajoute Amina Cissé, dont le témoignage a été publié par le site d’information suédois «Aftonbladet».

Pour rappel, Ndella Diack, d’origine gambienne, avait été abattue dans son appartement à Stockholm, dans la nuit du 28 août. Pour certains, le mari de la défunte, qui a purgé une peine de prison pour des crimes graves, était la véritable cible des tueurs. Mais jusqu’ici, aucun suspect n’a été arrêté.







