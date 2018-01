Ndella Madior Diouf: « Idrissa Seck est le seul à pouvoir tenir tête à Macky Sall »

Ndélla Madior était l’invitée de l’émission « Dokh Dadié » sur la RDV, ce dimanche. « Jusqu’à présent Idrissa Seck est le fils de Abdoulaye Wade », estime-t-elle malgré les tensions qui ont rythmé leurs relations. La présidente du parti politique la « Réconciliation nationale pour l’unité africaine » est revenue sur le supposé troisième mandat du président Macky Sall. « Est ce qu’un jour Idy retournera chez Abdoulaye Wade (…)? », se demande Ndélla Madior Diouf. Selon elle, « heurou Idrissa Seck mo diote (C’est l’heure de Idrissa Seck qui a sonné) ». « Qui, de toute la classe politique Sénégalaise, est actuellement capable de faire face à Macky Sall? Khalifa Sall c’est Dakar seulement. Ceux qui se trouvent à Ziguinchor ne le connaissent pas. Idrissa Seck est plus représentatif que Khalifa, 1000 fois. Ce n’est pas la peine de polémiquer là-dessus », poursuit-elle. Ndella Madior s’est aussi prononcée sur la polémique relative aux supposés « trois mandats » du président Macky Sall. Selon elle, la constitution lui permet d’en faire trois. Elle s’explique: « C’est Macky Sall qui a dit: ‘Si les Sénégalais me font confiance en 2019, je ferais mes deux mandats’. Ça veut dire que si les Sénégalais le portent à la magistrature suprême en 2019, c’est à partir de là que va entrer en vigueur la nouvelle Constitution. Faire un mandat de 5 ans et un autre de 5 ans. C’est à dire qu’il a la possibilité d’avoir trois (3) mandats… » Senego