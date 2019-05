Ndélla Madior Diouf : « La mort de Cheikh Béthio est un drame…»

Ndélla Madior Diouf, leader du parti Réconciliation Nationale pour l’Unité Africaine(RNUA), présentant ses condoléances à la famille du guide des «Thiantacounes» est d’avis que la disparition de Cheikh Béthio est un drame, voire même, une catastrophe.



Ainsi, elle exhorte à un toilettage de certaines lois, jugées «obsolètes» du système judiciaire. «Je suis peinée, confuse par la disparition de Cheikh Béthio Thioune. Je dois dire que sa mort est un drame. Il fut du lot des bienfaiteurs du peuple, cette catégorie de citoyens utiles à leur pays. Il s’empressait à aider autrui, à nourrir autant que faire se peut ses hôtes qu’il gavait de mets en abondance. Il était d’une générosité exemplaire», a expliqué Ndélla Madior.



Aujourd’hui, précise-t-elle, il y a lieu de procéder à une profonde révision de la loi au Sénégal. Cela va permettre aux malades d’être défendus par un avocat pour des affaires criminelles. « A l’état actuel, cette loi est obsolète. Cheikh Béthio Thioune a présenté un dossier médical au tribunal. N’empêche, on a poursuivi la procédure comme si de rien n’était. On ne doit pas juger un malade.



Malheureusement, on l’a fait. On l’a accusé et il n’a pas quelqu’un pour le défendre. Ses avocats n’en avaient pas. C’est une catastrophe. Je persiste et signe qu’il urge de réviser cette loi- là, la rendre plus moderne comme, c’est le cas en France », conclut-elle.



