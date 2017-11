Ndèye Guèye se prononce enfin sur sa maladie

Absente de la piste depuis un bout de temps, Ndèye Guèye promet de revenir en force, selon le journal l'Observateur. La danseuse a été clouée au lit par une maladie dont elle ne veut pas trop s’épancher. « J’étais malade et alitée, mais la grâce de Dieu, je vais beaucoup mieux, je me suis soignée et j’ai retrouvé ma forme d’antan », a confié la danseuse.



Selon elle, la maladie est une épreuve par laquelle elle devait passer. « Toutes les femmes passent par-là, je ne vais pas être là à m’épancher là-dessus que les gens retiennent juste que je m’en suis bien sortie indemne. J’ai certes subi une intervention chirurgicale mais tout est rentré dans l’ordre », rassure la danseuse.