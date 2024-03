Ndiack Lakh Président de Penc : L’homme qui a défié et battu Barthélemy Dias à Mermoz Sacré-Cœur Devenu un pilier incontournable de la scène politique à Mermoz, le président du parti Pénc, Ndiack Lakh, a su étendre son parti politique au plan national. Ayant battu campagne pour la coalition Diomaye Président, son apport lors de l’élection présidentielle de 2024 a été décisif dans sa commune, mettant en cause l'hégémonie de Barthélemy Dias.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mars 2024 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

Candidat recalé pour l'élection présidentielle, malgré plus de 20 000 parrains validés par le Conseil constitutionnel, il n'a pas baissé les bras. Il a réussi le pari d’étendre les tentacules de Pénc sur le territoire national. Devenant un pilier incontournable de la scène politique locale, l’ingénieur civil des mines de formation est devenu l'un des hommes politiques les plus sollicités de sa commune.



“Ndiack Lakh a fait le bon choix, tenant compte du lien étroit entre ses objectifs et les valeurs et les préoccupations du projet de Pastef de rallier la coalition DiomayePrésident. C’est un tournant décisif pour encore confirmer son leadership dans la commune”, témoigne une source.



En effet, il s’est donné corps en âme, lors d’une campagne électorale intense, pour convaincre l'électorat, autrefois acquis au maire de Dakar, Barthélemy Dias, de voter pour le candidat soutenu par le leader de l’ex-Pastef Ousmane Sonko.



À cet effet, accompagné surtout par les jeunes, Ndiack Lakh a sillonné les rues et les quartiers de la commune, avec des caravanes impressionnantes. Le message “il faut une alternative, du nouveau”, a été entendu.



Par conséquent, les résultats de cette élection présidentielle sont, sans conteste, très positifs pour son camp : 61,6 % pour Bassirou Diomaye Faye à Mermoz Sacré-Cœur contre 24,6 % pour Amadou Ba et 8,2 % pour Khalifa Sall



Avec EnQuete



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook