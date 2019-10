Ndiaffate: 5000 pieds d'arbres reboisés sur le littoral du fleuve Saloum Pour conjurer l'avancée de la désertification, la commune de Ndiaffate a initié un projet de reboisement d'arbres sur le littoral du fleuve Saloum.



Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Octobre 2019 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

Ce jeudi, la commune de Ndiaffate en partenariat avec les Salins du Sine Saloum, appuyée par le service régional des Eaux et Forêts, a lancé le projet dénommé 3Ndiaffate Ville Verte3. En effet, le maire Aïssatou Ndiaye Tall a lors du lancement de ce projet environnemental de grande envergure, a fait planter 500 pieds de Morenga, 50 pieds d'anacardiers et de nebedaay à Ndiaffate Sérère, lieu de lancement dudit projet.



L'initiative consiste à créer des bois de village dans les localités situées sur le littoral du bras de mer, le Saloum. 5000 pieds composés de nebedaay, Milifara, pommiers d'acajou, Eucalyptus, Niawly, Filao et Cordia dont les 4000 sont achetés par le maire pour,dit-elle, accompagner le Chef de l'État dans son PSE Vert.



Pour sa part, la commune a aménagé 1200m de clôture pour les différents bois de village. Le maire a aussi lancé son projet de faire de Ndiaffate une ville propre d'où le slogan : "Ndiaffate propre pour une ville verte".



"Nous vous invitons tous à faire de la vision du chef de l'État une réalité. La lutte contre l'insalubrité est une affaire de tous. Un environnement sain c'est pour notre santé et notre image aussi. En ce qui nous concerne, nous Ndiaffate, nous devons et allons accompagner le chef de l'État dans sa volonté de faire de nos localités de villes avec zéro déchets", a déclaré le maire de Ndiaffate.



"Nous allons aussi mettre en place des comités villageois pour veiller sur nos bois de village et d'autres pour encadrer notre volonté de faire dorénavant chaque dernier dimanche du mois du "Set-Sétal". Et nous allons vous accompagner et appuyer, afin que Ndiaffate soit l'une des communes les plus propres du département de Kaolack", ajoute Aïssatou Ndiaye Tall.



Cette rencontre a vu la forte présence des femmes et des jeunes. Une occasion pour le mouvement à travers son président de la zone 7A de Ndiaffate de s'engager à accompagner la commune dans sa volonté de faire de la commune, une localité propre et verte

.Abdoulaye Diallo Leral.net Kaolack.















Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos