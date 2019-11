Ndiaffate: Un accident fait 1 mort et 3 blessés, tous des Gambiens Hier lundi vers 19h, un violent accident s'est produit dans la commune de Ndiaffate à hauteur de Keur Waly Ndiaye sur la route de Sokone. Une voiture 4×4 en provenance de Dakar pour rallier la Gambie, après un virage (à 1km de Keur Waly Ndiaye), a fait un dérapage avant de se renverser et de prendre feu quelques minutes plus tard.

Le bilan est lourd: une femme de 29 ans du Bintou Jallow (née en 1990) a perdu la vie sur le coup. Trois blessés légers ont été aussi dénombrés.



Le corps de la victime est déposé par les sapeurs pompiers à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack. Ce, après avoir éteint le véhicule qui était déjà parti en fumée.









Abdoulaye Diallo ; Leral.net Kaolack









