Ndiaga Ndour accusé à tort / Avec un contrat de la Présidence: La société J 5 et Kadu aux manettes de la Régie

Le supposé sabotage de la prestation de Wally Seck qui est sur toutes les lèvres, n'est que pure spéculation. Leral, faisant ses recoupements, a découvert que la Régie était géré par la société J 5 et Kadu. Ces derniers ont obtenu un contrat direct avec la Présidence.

La non-implication de Ndiaga Ndour dans cette affaire est vérifiable. Vu l’information détenue par Leral, le frère de l’artiste interplanétaire, Youssou Ndour, n’a géré que la première partie, avant les discours. Et, pourtant, lors des prestations ciblées, le son de Youssou Ndour a même été coupé.



Donc, il faut juste retenir que cette supposée bouderie est née d’une imagination débordante et fertile. C’est une orchestration ou victimisation savamment entretenue. Un astuce de communication pour mettre davantage Wally Seck en scène.



D’autre part, cette démarche vise à discréditer injustement, un digne travailleu,r très respectueux des principes. Et la réalité des faits démontre que Ndiaga Ndour, attaqué de tous bords, n’y est pour rien.







