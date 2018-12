Ndiaw Diouf: Zoom sur le nouveau vice-président du Conseil constitutionnel La série de nominations au Conseil constitutionnel est passée presque inaperçue. Zoom sur l’un des nouveaux promus, le Professeur Ndiaw Diouf, qui passe désormais vice-président du Conseil Constitutionnel, le numéro 2 de l’institution, dont il avait été membre, nommé par décret le 26 juin 2015. Trois ans plus tard, cet enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar passe de "cinquième Sage" à numéro deux du président du Conseil Constitutionnel Pape Oumar Sakho.

Né en 1956, Ndiaw Diouf a intégré le corps professoral de la Faculté des Sciences Juridiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar à l’âge de 26 ans, après avoir obtenu sa maitrise de Droit privé en 1979 et son diplôme d’études approfondies (Dea) en 1981. Aujourd’hui Professeur titulaire de droit privé de classe exceptionnelle, Ndiaw Diouf a aussi été le doyen de la Faculté des Sciences juridiques et politiques et vice-recteur de l’UCAD entre 2007 et 2013.



Par ailleurs, il a été rapporteur d’une thèse portant sur "la responsabilité pénale du journaliste et les délits de presse au Sénégal : une contribution à l’effectivité de la liberté de la presse" et a également présidé la Commission de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale.



