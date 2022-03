Ndiogou Malick Dieng (Pds Guédiawaye) : « Seuls Wade et son fils Karim peuvent m’exclure du PDS » Le Président de la Fédération départementale de Guédiawaye du Parti démocratique sénégalais (PDS) récuse la décision prise par le comité d’initiative et d’éthique de le bannir du parti. Il attend l’arbitrage de Me Abdoulaye Wade ou de Karim Wade.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Mars 2022 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

Il y a quelques jours, le comité d’initiative et d’éthique, composé des membres des sections du PDS et de la fédération départementale PDS de Guédiawaye, avait retiré toute confiance à Ndiogou Malick Dieng et avait procédé à sa destitution de toutes responsabilités qu’il occupe au sein des instances du parti. Il avait, enfin, demandé au parti de prononcer son exclusion.



Le Président de la Fédération départementale de Guédiawaye du Parti démocratique sénégalais (PDS) et tête de liste de la Grande coalition Wallu Sénégal pour la ville de Guédiawaye aux dernières élections locales avait promis à EnQuête de donner sa version des faits et sa réponse, dès que la décision lui sera notifiée. Il a tenu promesse.



Face à la presse, il a déclaré : “La façon dont ils veulent m’exclure du parti ne me fera pas quitter le PDS. J’ai fait beaucoup dans ce parti. Si les militants et responsables qui sont avec moi me disent qu’ils ne veulent plus de moi, je vais rendre toutes les responsabilités que j’ai dans le parti au niveau départemental. Si deux uniquement parmi ceux qui m’avaient élu, au niveau du département, viennent me voir pour me dire qu’ils ne veulent plus de moi comme leader, je vais rendre le tablier. Mais, si ce n’est pas eux, ou Abdoulaye Wade, ou encore Karim Wade, les propos de ce comité ne me font rien. Ils ne peuvent même pas me faire bouger d’un iota. D’ailleurs, leur supposée exclusion est tombée dans l’oreille d’un sourd’’.



Rappelant qu’il a intégré le PDS en 1975, il déclare se voir comme un nouveau militant qui vient d’acheter sa carte du PDS.



“Je suis toujours à la tête de ce département pour le PDS, avec tous les présidents des sections et secrétaires généraux, personnes du troisième âge et autres entités de la société, pour continuer à travailler pour le parti. Je suis plus que jamais ancré dans le PDS’’, a martelé Ndiogou Malick Dieng.



Avant d’appeler tous les Libéraux à l’unité. Seule une alliance forte, selon lui, pourra donner de bons résultats, lors des prochaines Législatives. “Le PDS doit avoir d’autres priorités que des querelles de ce genre’’, a-t-il ajouté



Confidences sur l’élection des adjoints au maire de Guédiawaye

Ensuite, il a révélé que, la veille des élections du bureau municipale, Ahmed Aïdara et Malick Gakou sont allés le voir. Il leur a répondu qu’Aliou Sall était passé chez lui avant eux. M. Gakou lui a demandé le contenu de leur discussion. Il a refusé de le leur dire. Ainsi, la visite a duré moins de 5 mn.



“Le jour des élections, Ahmed Aïdara et moi avons eu une discussion devant un certain Ibrahima Diop. Ahmed m’a dit qu’il a discuté avec BBY : ils auront chacun 6 adjoints et notre coalition 2. Que cela va être confirmé, en présence d’Aliou Sall, avant de commencer le vote. On est resté longtemps sans voir M. Sall. Je leur ai dit que je n’en pouvais plus et que j’allais me rendre à la salle de délibération. Qu’ils pourraient me faire signe, lorsque Aliou Sall se présentera’’.



Il ajoute : “Trente minutes après, Ahmed m’a téléphoné pour me dire qu’Aliou est venu, mais, il n’a rien dit. Qu’il vient de monter d’ailleurs. Donc, vu la situation, chacun va tenter sa chance. Je lui ai dit que cela me va. Quand j’ai postulé pour être 3e adjoint, tous les candidats qui le voulaient ont désisté. BBY comme YAW ont dit qu’elles vont me soutenir. N’empêche, un conseiller de YAW a postulé, à la dernière minute, et je l’ai battu, après le vote. Après Ahmed a dit au micro que le candidat de YAW a perdu face à celui de BBY. Je lui ai répondu, en précisant que je ne suis ni pour YAW, encore moins pour BBY, mais pour Wallu Sénégal, membre du PDS’’.



Poursuivant son récit du vote, il a terminé, en disant : “A la fin des élections, il a dit que BBY a gagné 11 adjoints au maire et YAW en a 3. J’ai repris la parole pour dire que notre coalition a 4 adjoints. Après les bruits ont commencé et on nous a taxés de tous les noms d’oiseaux. Je pense que, s’il y a des questions à poser, on doit les demander du côté de YAW et non à moi’’.

Enquete



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook