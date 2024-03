Ndoffane village: M. Sow, propriétaire d'un poulailler, viole S. Diop, enceinte de 8 semaines et risque 10 ans de prison Mouhamed Sow, propriétaire d'un poulailler à Ndoffane village, situé dans la Commune de Joal a violé S. Diop, enceinte de 8 semaines. Il risque 10 ans de prison. Mouhamed Sow dispose d'un poulailler dans cette localité. Et, avec un problème de manque d'eau auquel le village est confronté, les femmes du village de Ndoffane vont souvent puiser de l'eau potable dans le puits de son poulailler.

Le 9 Août 2022, vers 10h-11h, S. Diop, la dame enceinte de 8 semaines s'est rendue chez Mouhamed Sow pour puiser de l'eau. Une fois aperçue, M Sow lui demande de venir apprécier son repas qu'il prépare. "kay Gniamal ma khorom ", lui dit M. Sow. Ainsi, Mouhamed a profité de l'inattention de la femme pour fermer la porte de sa chambre et lui pointer un couteau avant de la violer.



Après avoir satisfait sa libido, il a pris son téléphone pour répondre à un appel. C'est à ce moment que la victime a défoncé la porte pour s'échapper.



Interpellé par la gendarmerie de Joal, Mouhamed Sow balaie d'un revers de main touts les accusations. Il déclare devant la barre que la victime S. Diop lui devait de l'argent qu'elle refuse de lui payer.



Le procureur demande 10 ans de prison ferme.



Délibéré au 19 Avril prochain.



Omar Ndiaye



