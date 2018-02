Ndoffène Fall quitte la LSFP: « ma décision est irrévocable »

« Rien du tout. Je suis vraiment fatigué. J’ai arrêté pour convenance personnelle. Nous avons l’impression qu’à la Ligue, on ne gère que des crises. Quand on entend parler certains dirigeants, on a l’impression qu’on a affaire à d’autres choses différentes du football. »



« J’ai remis la lettre de démission à ma fille qui va la déposer ce lundi matin. Je sais quelle est la pratique. Si j’y vais personnellement, ils vont essayer de me convaincre, or c’est une décision irrévocable. Vraiment, je suis fatigué. C’est comme si gagne quelque chose au niveau de la ligue professionnelle. Non, on est juste amoureux de ce que l’on fait et c’est tout. On se sacrifie trop et là, ça va », a-t-il ajouté.