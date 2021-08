Nécrologie: Alioune Badara Cissé, Médiateur de la République est décédé Le médiateur de la République Alioune Badara Cissé n’est plus! Il a été rappelé à Dieu . Membre fondateur de l’Alliance pour la République Alioune Badara Cissé (ABC pour les intimes) a été ministre des affaires étrangères dans le premier Gouvernement post alternance de Abdoul Mbaye. Il sera remplacé quelques mois après par Mankeur Ndiaye. Ce n’est qu’en Août 2015, que le président Macky Sall le nommera au poste de Médiateur de la République en remplacement de Serigne Diop, rapporte Dakaractu.

Malgré ses positions au sein du pouvoir, ABC ne manquait jamais de prêter une oreille attentive aux problèmes des sénégalais d’où son discours courageux en mars dernier après les violentes émeutes urbaines.



Le décès de son fils en 2019 aux États-Unis l’avait beaucoup marqué et ne s’en est jamais remis. Il part ainsi le rejoindre...



Leral présente ses condoléances à sa famille, ses proches, au Président Macky Sall.

