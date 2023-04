Nécrologie : Ashten Gourkani, le sosie de Kim Kardashian, décède de «la chirurgie de trop»

En effet, par le biais d'un post repris par TMZ, sa famille apprend avec effroi le décès du mannequin, modèle de charme et sosie de Kim Kardashian.



"C'est avec un chagrin immense et le coeur brisé que nous partageons la mort de notre fille, Christina Ashten Gourkani", peut-on lire sur Instagram. "Nous sommes arrivés à l'hôpital et les médecins nous ont dit que sa santé s'est dégradée, après avoir fait un arrêt cardiaque. Elle ne s'est jamais réveillée", pouvait-on lire.



Sa famille a ensuite révélé que la jeune femme serait décédée après l'opération de chirurgie esthétique de trop. La famille du sosie de Kim Kardashian demande aujourd'hui 40 000 dollars aux internautes pour financer la tombe de l'influenceuse américaine.

