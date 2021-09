Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Nécrologie / Dans le coma depuis 39 ans: Jean-Pierre Adams est mort Rédigé par leral.net le Lundi 6 Septembre 2021 à 11:37 | | 0 commentaire(s)| L’ancien joueur de l’équipe de France, Jean-Pierre Adams, se trouvait dans un coma profond depuis 1982, suite à une opération ratée. Passé par le Nîmes olympiques (1970-73), l’OGC Nice (1973-77) et le PSG (1977-79), Jean-Pierre Adams n’est plus.

« Jean-Pierre Adams est parti ce matin au CHU de Nîmes », annonce Jacques Vendroux qui avait écrit une lettre à Bernadette Adams, épouse de Jean-Pierre Adams, en pleine affaire Vincent Lambert, il y a deux ans.



« La garde noire »



Victime d’une erreur médicale lors d’une anesthésie, Jean-Pierre Adams était tombé dans un coma profond il y a 39 ans, en 1982, après une opération bénigne du genou. Prisonnier de son état végétatif depuis toutes ces années, l’ex-international français (22 sélections), né à Dakar au Sénégal, a définitivement quitté ce lundi 6 septembre à l’âge de 73 ans.



Ancien défenseur central international, Jean-Pierre Adams (22 sélections) a marqué l’histoire du maillot siglé du coq par son association en charnière avec Marius Trésor. Les deux hommes formaient dans les années 70, une paire redoutable surnommée « la garde noire ».



Devenu l’un des meilleurs stoppeurs au monde, Adams avait perdu sa place en sélection après l’arrivée de Michel Hidalgo à la tête des Bleus. En mars 1982, il profite de sa vie de retraité du foot après une dernière expérience en D2 à Mulhouse, lorsqu’une blessure somme toute banale, l’envoie à l’hôpital. Il n’en sortira plus jamais.







