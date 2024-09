Nécrologie : Décès de l'ancien députe Mody Sy

Au moment où les députés de la 14e législature discutaient du projet de loi sur la dissolution du CESE et HCCT, un député quittait ce bas monde. Il s’agit de l’ancien parlementaire Mody Sy. L’homme est resté célèbre à cause de son engagement au PDS, aux côtés du pape du "Sopi". Figure de proue du PDS à Matam, il a connu les années de braise des libéraux.



Arrêté à la suite de l’assassinat de Me Sèye en 1993, il avait été violemment torturé dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Thiong. D’ailleurs, un rapport de l’Ong Amnesty International révélait à l’époque, que pour contraindre Mody Sy à avouer qu’il avait fourni des armes utilisées lors de l’assassinat, il avait reçu des décharges électriques aux doigts et aux parties génitales, renseigne "Le Témoin".



L’homme trainera les séquelles de cette torture durant toute sa vie. Après le PDS, il a déposé son baluchon politique à l’Alliance pour la République. Macky Sall l’avait nommé président du Conseil d’administration de la Sones. Décédé ce lundi à Joal, Mody Sy sera enterré ce mardi, à Matam.