Nécrologie – Décès de l’ancien journaliste, Iba Guèye

iGFM – (Dakar) «L’ancien journaliste Iba Guèye de la grande époque de la Radio nationale (RTS), est décédé ce mercredi à Dakar, a t-on appris de source proche de sa famille et de ses collègues de la RTS, à la suite d’une maladie», informe seneweb.

Ancien instituteur et surveillant à Saint-Louis et au lycée Van (actuel Lamine Guèye), Iba Guèye a fait sa formation de journaliste à l’INA de Paris.

À son retour au Sénégal, il intègre l’ORTS (actuelle RTS). Proche du Président Abdou Diouf, il l’accompagnait souvent dans ses voyages aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Sénégal, avant d’être nommé Deuxième Conseiller à l’ambassade du Sénégal en Allemagne. À son retour, il a été conseiller en communication du Premier Ministre Habib Thiam avant de prendre sa retraite.

Iba Guèye qui animait l’émission Inter nuit sur la chaîne inter le dimanche après le journal parle de 22 heures, à été l’une des plus belles voix de la Radio dans les années 80 et 90.

