Nécrologie: Décès de l’ancien ministre Pape Ousmane Sakho

Mercredi 16 Février 2022

L’ancien ministre Pape Ousmane Sakho qui fut ministre de l’Économie, des Finances et du Plan de juin 1993 à janvier 1998 est décédé, ce mercredi. Le défunt a été sous la présidence d'Abdou Diouf, dans le second et troisième gouvernement de Habib Thiam. A retenir, il est aussi, le grand frère de Pape Oumar Sakho, actuel président du Cönseil constitutionnel. Sa levée de corps est prévue demain jeudi 17 Février a 11h à la mosquée Rawane Mbaye. Leral présente ses condoléances à la famille éplorée du défunt.