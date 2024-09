Nécrologie : Décès du Pr. Amadou Makhtar Mbow

Amadou Makhtar Mbow, figure éminente de la politique et de la diplomatie sénégalaise, est décédé à l’âge de 103 ans, laissant derrière lui un héritage impressionnant. Né en 1921, il a mené une carrière exceptionnelle, tant sur le plan national qu’international, marquant de son empreinte, le paysage politique, éducatif et culturel du Sénégal et du monde.



Sur le plan national, Amadou M. Mbow a été un acteur clé dans la vie politique du Sénégal. Il a occupé à plusieurs reprises des postes ministériels, contribuant à la structuration de l’État sénégalais post-indépendance. Homme de culture, il croyait fermement à l’importance de l’éducation pour le développement des nations, une conviction qui le portera au sommet de l’une des institutions internationales les plus influentes, relate "Sunubuzz".



En effet, son engagement international a pris une dimension majeure, lorsqu’il fut nommé Directeur général de l’UNESCO en 1974, poste qu’il occupa jusqu’en 1987. Amadou M. Mbow est resté dans l’histoire de l’UNESCO, pour son plaidoyer en faveur d’un « Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication ». Il s’agissait d’une tentative audacieuse de rééquilibrer la diffusion de l’information et de faire en sorte que les voix des pays en développement, soient davantage entendues dans un monde médiatique dominé par les grandes puissances occidentales.



Durant son mandat, il a œuvré pour que l’UNESCO renforce ses actions dans les domaines de l’éducation, de la culture, et de la promotion de la paix, valeurs qui lui tenaient à cœur. Son influence s’est étendue bien au-delà de l’Afrique, inspirant de nombreuses réformes et politiques mondiales, dans le domaine de l’éducation et de la protection du patrimoine culturel.



Le décès d’Amadou Makhtar Mbow marque la fin d’une époque pour le Sénégal et pour le monde entier. Ses contributions à l’éducation, à la culture et à la diplomatie, demeureront gravées dans l’histoire, et son œuvre continuera d’inspirer les générations futures.