Nécrologie: Décès du basketteur sénégalais Ibou Faye au Maroc

Une terrible nouvelle pour l'équipe de l'Olympique Club de Youssoufia Basketball (OCY Basketball). Un de leur joueur, le Sénégalais Ibrahima Faye, est décédé vendredi 1er juillet dans un accident de la route survenu à Casablanca. Une information annoncée par le club marocain évoluant en 1re Division Nationale Hommes (1DNH), l'équivalent de la D2, informe iGFM.



«C'est avec une grande tristesse que nous avons reçu la nouvelle du décès du joueur de l'Olympique Club Youssoufia de basketball Ibrahima, un bon joueur et éduqué». «En cette douloureuse tragédie, nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille du défunt, à ses amis, à sa famille et à ses proches», écrit le club.



Plus connu sous le nom d'Ibou Faye, le joueur est un ancien pensionnaire de Pikine Basket Club et de HLM Basket Club (HBC). Il évoluait depuis quelques années comme professionnel au Maroc.