Triste nouvelle pour la famille du Basket qui vient de perdre Dieynaba Cissé. Championne du Sénégal avec Sibac en 2009, « Fouks » qui a été rappelée à Dieu hier dimanche a été enterrée le même jour à Ziguinchor, a appris Senego.



Selon le président du Sibac, Mactar Ndiaye, Dieynaba fût une valeureuse et chaleureuse personne, qui aura contribué, à la vie sportive du SIBAC en tant que joueuse et par ailleurs de par sa personnalité joviale et exemplaire à la mission du SIBAC.