La Fayda tidianya est en deuil. L'imam Djim Lô des Parcelles assainies, Unité 21, n’est plus.



Il est décédé ce lundi, à Dakar et son entrerrement sera communiqué ultérieurement.



Leral présente ses condoléances les plus attristées à sa famille et, à toute la Oummah.