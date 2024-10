Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Nécrologie/ La diaspora sénégalaise en larmes : Le dernier concert d’Amadou Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Octobre 2024 à 22:32 | | 0 commentaire(s)| Les tams-tams et balafons se sont tus en ce mois d'octobre, à Montpellier. Un grand acteur culturel portant haut et fort le drapeau du Sénégal, vient de nous quitter. Il a pour nom Amadou Mbaye. Ainsi, il a choisi d'être enterré, quittant Montpellier en bon patriote, le dimanche 6 octobre 2024, pour Ngourane, au Sénégal, à côté de sa mère, Khady Seck.

Amadou enseignait l’anglais à Dakar, suivant les pas de son frère Alioune Mbaye. Puis, le voilà à Montpellier, pour se former en droit immobilier à la faculté de droit. N’aimant pas le contentieux, il préféra les rythmes et musiques du monde, formant ainsi le groupe de musique Kunta Kinte avec son frère Meïssa et son neveu, Badara Madior. Pionnier des cultures africaines en Occitanie, il posait l’action culturelle comme vecteur de cohésion sociale.



Artiste citoyen doué d’un grand humanisme, que d’organisations humanitaires ont pu creuser des puits dans des villages d'Afrique, grâce aux concerts gratuits d’Amadou ! En “mère nourricière”, Amadou a eu à offrir livres, cahiers et sacs de riz au collège de Ngourane au Sénégal.



Point de pleureuses dans cette grande concession de Backa Lyssa, mais bien des polyphonies sacrées clamées par son frère Cheikh Baka Mbaye. Va en paix le berger, les agneaux des prairies verdoyantes d’Afrique t’attendent. On ne saurait te dire adieu, ni au revoir mais bonjour. On attendra le crépuscule pour te dire que tu as aimé et semé.



En bon précurseur, Amadou vient de réaliser la musique du podcast "Ode aux Tirailleurs", à l’occasion de la commémoration des 80 ans du massacre de Thiaroye Dakar-Fann, ville de son premier sourire, et Montpellier, ville de son dernier soupir, se partagent aujourd'hui les honneurs pour le magnifier.



Clap ! Fin ! Rideau ! L’Orphée Noir s’en va ! C’est le dernier concert d’Amadou Mbaye.











Babacar Mbaye

