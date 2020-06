Nécrologie : Moïse Ambroise Gomis est décédé

L’ancien animateur de « midi première »’ Moïse Ambroise Gomis est décédé à Dakar des suites d’une longue maladie. L'enterrement est prévu demain à Saint-louis.



Pour rappel, il a fait les beaux jours de la RTS. Mais cela fait des années qu’il n’apparait plus sur le petit l’écran. Il a été connu grâce aux différentes manifestations qu’il organisait à l’époque dont le concours des « ciseaux d’or’ », le « trophée prestige » de la coiffure mais encore et surtout grâce aux concours de beauté miss Sénégal et miss Jongoma.



Après 26 ans à la tête du comité d’organisation de Miss Sénégal, il a cédé la place à Amina Badiane grâce à un AVC qui l’a cloué au lit depuis bien longtemps.

Toute la rédaction de Leral lui présente ses condoléances !