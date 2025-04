Nécrologie / Rappel à Dieu de Seydina Mouhamadou Mahtar Laye : La communauté Layenne en deuil

Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un.

C’est avec une immense tristesse que le Groupe Leral annonce le rappel à Dieu de Seydina Mouhamadou Mahtar Laye, Khalife général de la Communauté Layenne.



Ce décès marque une perte inestimable pour la Ummah islamique, pour le Sénégal et pour tous ceux qui reconnaissaient en lui, une figure spirituelle empreinte de sagesse, de paix et d’humilité.



Le Groupe Leral présente ses condoléances les plus attristées à :



- La famille du défunt



- La Communauté Layenne



Et à l’ensemble des fidèles musulmans, au Sénégal comme dans la diaspora.



🙏 Nous implorons Allah (SWT) de l’accueillir dans Son infinie Miséricorde, de lui accorder une place de choix au Paradis et de fortifier les cœurs éprouvés par cette lourde perte.



➡️ Le Khalife Seydina Mouhamadou Mahtar Laye laisse derrière lui un héritage spirituel fort, un engagement inébranlable pour la paix et une foi exemplaire qui continueront d’inspirer les générations futures.



Qu’Allah veille sur lui et sur toute la communauté.