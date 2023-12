Nécrologie - Rewmi en deuil : Décès de Mme Ndèye Ndella Ndiaye, épouse du ministre Aly Saleh Diop

« Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Diop née Ndèye Ndella Ndiaye, épouse du ministre Aly Saleh Diop, vice-président du Parti Réew Mi. La levée du corps aura lieu ce vendredi 15 Décembre 2023 à l’hôpital Principal de Dakar », Indique l’avis parvenu à Leral .



Le Groupe Leral se joint au Président Idrissa Seck et au Parti Réew Mi pour présenter ses condoléances au Ministre Aly Saleh Diop et à sa famille, priant Dieu d’accorder Sa Miséricorde et Son Pardon à la défunte.