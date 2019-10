Nécrologie : Serigne Abdoulaye Niasse en deuil : Oustaz Mouhammad Bassirou Bitéye n’est plus

Triste nouvelle pour la communauté musulmane mais plus particulièrement celle de famille Niassène de Baye Niass.



En effet,nous venons d’apprendre le décès de Oustaz Mouhammad Bassirou biteye fervent disciple de Baye Niass,qui a été toujours vu dans les chantiers de la Hadra Tidianiya et de la communauté musulmane .

Toute la rédaction de Leral présente ses condoléances à la famille du défunt et à toute la communauté de Madina Baye Niass et au-delà à toute l’Oumah islamique.