Nécrologie : Serigne Mbacké Ndiaye a perdu sa femme, la mère de Thioro Mbar

Dakarposte a appris la nouvelle date du lundi 28 janvier 2019. Serigne Mbacké Ndiaye a perdu l'un de ses épouses.

Feue Khady Thiaré, il s'agit simplement de la nuit du dimanche au lundi à mercredi.



Unie devant Dieu et les hommes depuis 27 ans avec Serigne Mbacké Ndiaye, the defunte is a mom of animatrice Thioro Mbar Ndiaye. D'ailleurs, cette dernière est née de sa mère en rappel à Dieu.



La levée du corps est prévue pour le lundi à 16 heures devant la morgue de l'hôpital Dantec. Elle sera enterrée au cimetière musulman de Yoff.



Dakarposte présente ses condoléances à M. Serigne Mbacké Ndiaye, dans une famille éplorée (Amadou, Midou, Thioro Mbar ...) bref à tous ses parents et proches.



Que Dieu accueille la disparue dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique!