Nécrologie/ Thiaroye Azur en deuil : Yamar Diop, une disparition tragique en Espagne

Selon les premières informations, Yamar Diop aurait été tué par des individus en Espagne. Sa famille, plongée dans la douleur et l’incompréhension, est toujours sans nouvelles précises sur les circonstances exactes de ce drame. Face à cette situation, elle a contacté le consul sénégalais en Espagne pour obtenir plus d’informations et entamer les démarches nécessaires au rapatriement du corps.



Originaire de Thiaroye Azur, Yamar Diop appartenait à une famille digne et respectée. Sa mère, Mère Ndioba, est une figure estimée dans la communauté. Son décès laisse un vide immense parmi ses proches et amis, qui gardent le souvenir d’un homme généreux et respectueux.



En ces moments difficiles, nous adressons nos sincères condoléances à la famille Diop, ainsi qu’à toute la communauté de Thiaroye Azur. Nous invitons chacun à prier pour le repos de son âme et à accompagner la famille dans cette épreuve.



Que Dieu l’accueille dans Son Paradis.