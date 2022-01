Nécrologie: Thierry Mancabou endeuillé, son épouse est décédée

Thierry Mancabou qu'on ne présente plus dans le paysage de la technique radiophonique et audiovisuelle a perdu son épouse.



Thierry est aussi connu pour être un homme digne de confiance comme il l'a été avec feu Ben Bass et actuellement avec son fils, Sidy Diagne.



Le Groupe Leral, au nom de son Président Directeur Général Dame Dieng présente ses condoléances les plus attristées, ainsi qu'au Groupe Excaf.