Nécrologie: Un joueur du Dakar Université Club meurt en pleine séance d'entraînement

Affectueusement appelé Badou Mbaye, le joueur a quitté ce matin ces partenaires, suite à un malaise en pleine séance d'entraînement au terrain de football de l'UCAD.



Les morts subites commencent à devenir récurrentes au Sénégal et les footballeurs sont les plus touchés. Avec ce malheur qui a touché le Dakar Université Club (Duc), Leral présente ses condoléances à la famille du défunt, au club estudiantin et à l'ensemble du sport sénégalais.