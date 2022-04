Nécrologie : Une courte maladie terrasse Moussa Dioum, décédé ce lundi

C’est une bien triste nouvelle pour le monde de la lutte sénégalaise. Le lutteur des Parcelles Assainies, Moussa Dioum, est décédé à l’hôpital militaire de Ouakam où il était hospitalisé. L'enterrement aura lieu ce mardi matin à Touba.



De 2003-2004 à 2013-2014, le sociétaire de Parcelles Mbollo aura disputé quinze (15) combats pour neuf (9) victoires et six (6) défaites. Il a eu à battre des lutteurs comme Tapha Boy Bambara, Rock Mbalakh, Ouza Sow, Khadim Ndiaye 2, entre autres.



Leral présente ses condoléances à toute sa famille, ses proches, au monde de la lutte et plus particulièrement, aux lutteurs des Parcelles Assainies, Modou Lô, Zoss, entre autres.