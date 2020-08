Nécrologie : l’inspecteur du Travail à la retraite Mamadou Alioune Ndiaye nous a quitté hier L’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale à la retraite, ancien Conseiller social à la Primature et à la Présidence de la République, Mamadou Alioune Ndiaye, est décédé samedi à Dakar.

Mamadou Alioune Ndiaye a été Conseiller social à la Primature sous Habib Thiam et à la Présidence de la République sous les régimes des présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf.



Il fut également Directeur général de l’Ecole supérieure interafricaine d’électricité de Bingerville (Côte d’Ivoire), et Directeur des ressources humaines de la Société Nationale d’Electricité du Sénégal (SENELEC).



Eminent membre du parti socialiste, il a aussi occupé le poste du Premier adjoint au maire de Bargny. Mamadou Alioune Ndiaye était l’époux de la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS), Innocence Ntap Ndiaye.

