Nécrologie: le maire de Demette, Abdoulaye Elimane Dia n'est plus!

Le maire de Demette, Abdoulaye Elimane Dia est décédé très tôt ce matin à Dakar des suites d'une courte maladie.



Il était un entrepreneur prospère à travers Cofia holding et Fortune Capital et s'activait beaucoup pour sa localité à travers des œuvres sociales, d'aprés Libération online.



Leral s'incline devant la mémoire du défunt et présente ses condoleances à la famille éplorée.