Négociations sur les règles de pêche: Des dispositions additionnelles prohibant certaines formes de subventions, exigées Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim FOFANA a remercié l’Ambassadeur Einar GUNNARSSON, Président du Groupe de négociations sur les Règles, pour son rapport ainsi que son projet d’Accord, proposant des dispositions additionnelles, visant à prohiber certaines formes de subventions qui contribuent à la surpêche et à la surcapacité.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Février 2024

Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim FOFANA a rappelé que le secteur de la pêche revêt une importance capitale dans l’économie du Sénégal. Ledit secteur, reconnaît-il, a contribué à hauteur de 3,2% du PIB national. Alors que les exportations de produits de la pêche ont représenté 11,88 % des recettes d’exportation en 2022. Avec une consommation per capita de 29kg/an, les produits de la pêche fournissent environ 70% des apports en protéine animale aux populations.



Ainsi, le Ministre souligne que ce secteur fait face de plus en plus à une surexploitation des ressources halieutiques et une baisse des revenus. C’est pour cette raison qu’après avoir ratifié l’Accord sur les subventions à la pêche adopté, à Genève, le 17 juin 2022, le Sénégal est pleinement engagé dans la deuxième phase des négociations sur les subventions, contribuant à la surcapacité et à la surpêche.



D’après le Ministre, tout en étant attaché à la sauvegarde des océans et des ressources halieutiques, le Sénégal insiste sur la nécessité de fonder les disciplines sur le principe de la responsabilité commune, mais différenciée. A cet égard, il importe d’exclure du champ d’application de l’Accord, la pêche artisanale et la pêche à petite échelle, pour donner un espace politique suffisant aux pays en développement et les PMA en particulier, leur permettant de soutenir ce secteur vital pour leurs économies et l’équilibre social.



En outre, il précise que l’Accord ne devrait pas remettre en cause la souveraineté des membres dans leurs propres zones économiques exclusives (ZEE). Conformément à la cible 14.6 de l’Objectif de Développement Durable, le traitement spécial et différencié, dit-il, doit être partie intégrante des disciplines.



Sous ce registre, le Sénégal s’associe aux déclarations faites aux noms des Groupes des PMA, africain, ACP et du G-33 et réaffirme sa disponibilité à s’engager de manière constructive dans les négociations afin d’aboutir à un accord complet sur les subventions à la pêche.



