New African Production remercie Dresden Music Festival et le directeur du festival, Jan Vogler, pour le choix porté sur leur l’artiste Pape Diouf

New African Production remercie le Dresden Music Festival et le directeur du Festival, Jan Vogler, d’avoir invité notre artiste, Pape Diouf, à se produire le 25 août 2021 à la Junge Garde dans la belle ville de Dresde, en Allemagne, lors de la 44e édition du Festival . Le festival de musique de Dresde est vraiment de classe mondiale et se concentre sur la diversité des genres et l’internationalisme. En 2021, il présentera 64 concerts dans 25 lieux. Nous attendons 2021 avec beaucoup de joie et d’impatience !!