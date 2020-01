Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Neymar Jr: Le n°10 du PSG brille de tout son éclat à la Fashion Week Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2020 à 09:51 | | 0 commentaire(s)| "Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau", s'est peut-être dit Neymar Jr vendredi 17 janvier 2020. Le footballeur a assisté au défilé Balmain, habillé d'une veste réfléchissante qui a éclipsé tous les autres convives. Même Olivier Rousteing était bouche bée !



La planète Mode est en fête ! Elle a vibré pour ses fashion weeks, consacrées aux nouvelles collections masculines. Neymar a découvert celle de Balmain vendredi 17 janvier 2020 et avait sorti le grand jeu pour honorer son ami créateur, Olivier Rousteing.



C'est à la Grande Halle de la Villette, avenue Jean-Jaurès dans le 19e arrondissement, que Balmain et son directeur artistique Olivier Rousteing ont présenté leur collection homme saison automne-hiver 2020-2021. Neymar Jr s'y est rendu. Le footballeur de 27 ans et n°10 du PSG était sorti pour briller. Mission réussie grâce à une veste miroir de la collection printemps-été 2020 de la maison parisienne.



Une chemise blanche, un pantalon et des bottines noirs complétaient son look du soir.





Neymar Jr avait pour voisin de premier rang son collègue du PSG, Eric-Maxim Choupo-Moting. Lui aussi avait troqué le maillot de foot et les crampons contre une tenue plus stylée, et surtout plus sobre que celle de son partenaire brésilien.



Baptiste Giabiconi et Marie-Ange Casta comptaient également parmi les spectateurs du défilé Balmain. Les plus chanceux d'entre eux ont pu se faufiler en coulisses à l'issue du show pour féliciter le Wonder Boy (du titre de son documentaire diffusé en novembre dernier) Olivier Rousteing, tout de marron vêtu.



La Fashion Week homme s'est terminée dimanche 19 janvier 2020. La fièvre de la mode reste à Paris encore quelques jours, avec une mini-semaine consacrée à la Haute Couture. La maison Schiaparelli en a donné le coup d'envoi.









