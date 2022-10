Ngasobil: L’armée sénégalaise tiendra du 19 au 21 octobre un exercice bilatéral « Xaritoo 2022 »

L’exercice bilatéral dénommé « Xaritoo 2022 » sera organisé dans la période du 19 au 21 octobre 2022, dans le secteur de Ngasobil.



Cet exercice interarmées qui vise à renforcer l’interopérabilité entre les différentes composantes participantes s’inscrit dans le cadre de sa coopération opérationnelle entre le Sénégal et la France.



La journée VIP prévue le jeudi 20 octobre à 09 heures sur la plage de Ngasobil sera le prétexte pour présenter l’exercice et son déroulement aux autorités militaires et civiles invitées pendant une phase décisive de manoeuvre.