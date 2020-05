Ngoné Ndour, Pca SODAV, Directrice Prince Arts : "Ma meilleure amie a 8 ans tout le monde en rit mais… "

Son amour pour les enfants n’est plus à prouver. La Présidente du conseil d’administration de la Sodav Ngoné Ndour a encore une fois montré l’affection qu’elle a pour les mômes. Dans l’émission Grande interview, Mme Ndour a fait une déclaration qui va sans doute surprendre plus d’un : « Ma meilleure amie a 8 ans tout le monde en rit mais donc voilà moi j’admire les enfants. J’aime trop les enfants et tous ceux qui me connaissent en sont conscients. Ils sont purs, ils ne connaissent pas l’hypocrisie, ils te renvoient ce que tu leur donnes. C’est magnifique d’être un môme, c’est extraordinaire pour moi »